Indagaron a García Furfaro en una causa por una estafa multimillonaria

La acusación surge tras la denuncia de un empresario logístico, quien afirmó que García Furfaro nunca abonó los servicios contratados para realizar traslado de mercancías entre Argentina y Paraguay.

12 de Septiembre de 2025 17:35hs

Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo S.A., fue interrogado este viernes en los tribunales de Morón en el marco de una causa por estafa que involucraría $15 millones. La acusación surge tras la denuncia de un empresario logístico, quien afirmó que García Furfaro nunca abonó los servicios contratados para realizar traslado de mercancías entre Argentina y Paraguay.

El expediente, que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº5 de Morón, está a cargo de los fiscales Marisa Monti y Claudio Oviedo. Según la etapa de instrucción, se recolectaron pruebas suficientes que apuntan al acusado como responsable del fraude. Cabe destacar que García Furfaro ya se encuentra detenido en relación con otro caso, donde se investiga la distribución de fentanilo contaminado que habría causado 96 muertes.

La denuncia señala que entre el 15 de mayo y el 22 de noviembre de 2023, el empresario habría omitido pagar por más de 400 traslados realizados entre distintos puntos del país y Paraguay. Las rutas incluyeron conexiones entre La Plata, Hurlingham, Monte Cristo y Ciudad del Este, así como viajes hacia Encarnación. Además, se menciona como parte del presunto esquema fraudulento la entrega de un cheque que fue rechazado.

Tras horas de declaración indagatoria, García Furfaro enfrentará nuevas definiciones procesales para concretar la figura penal que se le atribuirá. Paralelamente, continúa privado de su libertad junto a otros seis imputados por el caso del medicamento adulterado que se encuentra bajo investigación judicial.