El dólar oficial cerró la semana a $ 1.465 para la venta

En tanto, los bonos en dólares y las acciones argentinas concluyeron la última jornada semanal con caídas de hasta el 7%. La incertidumbre política que domina el panorama sigue condicionando a los inversores, pese al leve repunte a mitad de semana.

El tipo de cambio oficial refleja una cotización de compra de $1415 y una venta de $1465, mostrando un incremento del 1,43%. Este valor sirve como referencia para diversas transacciones comerciales en el mercado formal.

El dólar MEP, vinculado a operaciones bursátiles, cotiza con una compra de $1462,20 y una venta de $1465, registrando una variación positiva del 1,87% respecto al anterior registro. Esta opción sigue posicionándose entre las alternativas más utilizadas por los inversores.

Por otro lado, el contado con liquidación muestra un precio de compra de $1465,50 y un valor de venta de $1466,90. Este tipo de cambio, utilizado para transacciones internacionales mediante activos financieros, refleja una subida del 1,24%. Finalmente, otras versiones del dólar como el cripto y el tarjeta presentan cifras de venta de $1463,50 y $1904,50 respectivamente, mientras que el blue, en el mercado paralelo, estipula un precio de compra de $1405 y una venta en $1425, registrando una variación del 1,08%.

Por otro lado, los bonos en dólares y las acciones argentinas concluyeron la última jornada semanal con caídas que alcanzaron hasta el 7%. El índice S&P Merval retrocedió un 3% para ubicarse en 1.751.117,38 puntos, reflejando el mal desempeño del mercado local. Entre las principales pérdidas se destacaron los papeles de Grupo Supervielle (-6,1%), Metrogas (-5,3%) y Edenor (-5,2%).

En tanto, los ADRs de empresas argentinas cotizados en Wall Street también fueron golpeados por el contexto adverso. Las bajas más pronunciadas correspondieron a Grupo Supervielle (-6,8%), Edenor (-5,9%) y BBVA (-5,7%).