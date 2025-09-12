Cierran una planta de ensamblaje de motos en Campana: empleaba a 50 operarios

La UOM denunció falta de notificación previa y cuestionó el aprovechamiento de la situación económica para realizar ajustes laborales. No habrá reubicación para los despedidos, quienes recibirán indemnizaciones legales y capacitaciones.

El Grupo Simpa, destacada firma del sector de motocicletas en Argentina, confirmó el cierre definitivo de su planta en Campana, donde laboraban 50 operarios. La producción nacional será concentrada íntegramente en el complejo de Pilar, inaugurado en 2022 tras una inversión de 35 millones de dólares.

La medida generó un fuerte rechazo en el ámbito sindical. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció falta de notificación previa y cuestionó el aprovechamiento de la situación económica por parte de las multinacionales para realizar ajustes laborales. Desde primeras horas del jueves, los ex empleados y representantes gremiales llevaron a cabo cortes y manifestaciones frente al predio ubicado en el kilómetro 70 de la Ruta 9.

Según el comunicado oficial de la empresa, la decisión fue consecuencia de una revisión integral del modelo productivo. Cambios realizados por un socio internacional determinaron que ciertos modelos de motocicletas fueran fabricados únicamente en sus plantas extranjeras. Esto dejó inactivas las líneas de ensamblaje de Campana que operaban con kits importados desde India, China y Europa, bajo el sistema IKD.

La planta de Campana, inaugurada en 2013, había producido inicialmente la KTM 200 Duke y llegaba a ensamblar hasta 206 unidades diarias con 28 modelos distintos, aunque con apenas un 5% de partes nacionales. En la actualidad fabricaba motos KTM, Husqvarna y CFMoto. Simpa confirmó que el equipo técnico será trasladado a Pilar, donde ya se ensamblan marcas como Royal Enfield y Aprilia. No habrá reubicación para los despedidos, quienes recibirán indemnizaciones legales y capacitaciones para facilitar su reinserción laboral.