Ya están los votos para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

La decisión de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal alcanzó una mayoría de tres votos a favor contra uno. El expresidente podría recibir hasta 43 años de cárcel.

11 de Septiembre de 2025 16:35hs

El Tribunal Supremo de Brasil resolvió este jueves condenar al exmandatario Jair Bolsonaro por su participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en enero de 2023 contra el presidente Lula Da Silva. La decisión, tomada por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, alcanzó una mayoría de tres votos a favor contra uno en su proceso de cinco magistrados. Aún resta definir el monto de la pena, para lo cual se espera el voto del último juez.

La condena está relacionada con los ataques del 8 de enero de 2023, apenas una semana después de la asunción de Lula, cuando seguidores radicales de Bolsonaro irrumpieron en las sedes gubernamentales de los tres poderes del Estado. Cármen Lúcia, quien emitió su dictamen este jueves, se unió al apoyo previamente expresado por Alexandre de Moraes, relator de la causa, y Flávio Dino. En contraparte, Luiz Fux fue el único integrante del tribunal que optó por la absolución.

Durante su intervención, la magistrada Cármen Lúcia hizo hincapié en la gravedad del caso, calificándolo como un atentado directo contra el sistema democrático brasileño. "Lo ocurrido el 8 de enero de 2023 no respondió a un acto ordinario. Fue el resultado de acciones inéditas y vergonzosas desarrolladas a lo largo de más de un año y medio para impulsar e instigar prácticas ilícitas en lugar de buscar una respuesta conforme a la ley", afirmó.

El fallo final será emitido este viernes, cuando se revele el último voto del Supremo Tribunal Federal. Aunque no modificará la decisión ya tomada respecto a la condena, este último pronunciamiento determinará la duración y las condiciones de la sanción que deberá cumplir Jair Bolsonaro.