Veto de Milei: personal del Garrahan convoca a la ciudadanía a un 'ruidazo' el viernes a las 20

Además, los trabajadores del Hospital Garrahan y las fuerzas vivas universitarias actuarán en conjunto, movilizándose hacia la Plaza del Congreso cuando se debata el rechazo al veto presidencial, detalló Norma Lezana, secretaria general de la APyT.

11 de Septiembre de 2025 14:54hs

El personal del Hospital Garrahan anunció que este viernes realizará un paro y convocará a un "ruidazo" en repudio al veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica. La medida apunta a expresar el rechazo a la decisión de Javier Milei y exigir un "salvataje" por parte del Gobierno nacional para enfrentar la grave crisis que atraviesa el centro de salud.

Durante una conferencia de prensa realizada frente al hospital, Norma Lezana, secretaria general de la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos (APyT), remarcó el impacto negativo del veto a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario. Según la dirigente, estas acciones han generado una profunda preocupación y exaltación en el personal del hospital, que ha mantenido una postura de unidad y paciencia en defensa del establecimiento.

Lezana declaró que el Hospital Garrahan y las universidades actuarán en conjunto, movilizándose hacia la Plaza del Congreso cuando se debata el rechazo al veto presidencial. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para participar del "ruidazo" previsto para las 20 horas, promoviendo una protesta a nivel federal desde diversos espacios como hogares, plazas, barrios y centros educativos.

La sindicalista enfatizó la urgencia de apoyo nacional ante el deterioro institucional del hospital, describiendo faltantes de insumos, migración de profesionales y un contexto cada vez más crítico. En su mensaje, recordó el respaldo recibido desde distintas provincias y subrayó que la lucha por la ley representa una necesidad impostergable para evitar el colapso del principal centro pediátrico.