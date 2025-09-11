Piden la destitución de la jueza Makintach para indagarla en el fuero penal

La magistrada enfrenta imputaciones por cohecho pasivo, violación de los deberes del funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

11 de Septiembre de 2025 15:26hs

Los fiscales que investigan a la jueza Julieta Makintach solicitaron su destitución para poder avanzar con una indagatoria en el fuero penal. La magistrada enfrenta imputaciones por cohecho pasivo, violación de los deberes del funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. Según los fiscales, la remoción de los fueros es crucial para profundizar la investigación.

El pedido se enmarca en un jury de enjuiciamiento, mecanismo que marca diferencias en el proceder respecto a otros procesos judiciales. En este caso, Makintach fue formalmente imputada tras ser notificada sobre la denuncia presentada en su contra. Los fiscales buscan que el jury termine con la separación de la jueza de su cargo para habilitar el proceso penal.

Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes impulsan el jury, señalaron que Makintach habría promovido un proyecto audiovisual basado en el juicio por la muerte de Diego Maradona, asegurando beneficios económicos para sí misma a futuro. Según explicaron en su informe, la jueza habría violado sistemáticamente sus responsabilidades como magistrada para favorecer este emprendimiento de forma deliberada.

En paralelo al caso contra Makintach, el abogado Martín de Vargas presentó un escrito solicitando investigar a otros dos jueces del mismo tribunal, Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino. Si se concreta la destitución de Makintach, la indagatoria penal permitirá formalizar los cargos ya conocidos por la jueza y garantizarle el derecho a defenderse ante las acusaciones.