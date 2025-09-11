Identificaron a la mujer hallada muerta en la playa Luna Azul

Verónica Beatriz Sarmiento, de 47 años, vestía un pantalón de jean negro y zapatillas blancas en el momento del hallazgo; su torso estaba desnudo. Los restos no presentaban señales de violencia, y se conjetura que fue un suicidio.

11 de Septiembre de 2025 15:01hs

La Policía logró identificar a la mujer que fue hallada sin vida en la playa Luna Azul de Mar del Plata. La víctima, Verónica Beatriz Sarmiento, de 47 años, vestía un pantalón de jean negro y zapatillas blancas en el momento del hallazgo, mientras que su torso estaba desnudo. Hasta ahora, las autoridades desconocen las circunstancias exactas de su fallecimiento.

El descubrimiento se produjo este miércoles cuando un grupo de vecinos notó la presencia del cuerpo sobre la arena y dio aviso a las fuerzas de seguridad mediante un llamado al 911. Media hora después, una ambulancia del SAME llegó al lugar y certificó la muerte. Según informaron medios locales, el cadáver no presentaba signos de violencia y, preliminarmente, se considera que podría tratarse de un suicidio.

La fiscal Romina Díaz, a cargo de la Fiscalía N° 6 de Mar del Plata, inició una investigación bajo la carátula de averiguación causales de muerte. Se espera que la autopsia prevista para las próximas horas aporte indicios definitivos sobre las razones del deceso. En paralelo, se desplegó un operativo en la playa para inspeccionar el área, realizar fotografías, y analizar registros de cámaras de seguridad cercanas con el fin de reconstruir los últimos movimientos de Sarmiento.

La noticia generó profundo impacto entre los familiares de la mujer, quienes expresaron su dolor en redes sociales. Su hermana compartió un mensaje emotivo lamentando la decisión de Verónica y resaltando lo inesperado de la situación, ya que días antes habían estado compartiendo momentos felices.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a [email protected]

Descargando la app