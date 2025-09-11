Hubo un incendio en el polígono de tiro del Edificio Libertad

En simultáneo al operativo para contener el fuego, una ambulancia del SAME que acudía al lugar volcó en la avenida Comodoro Py. A pesar de los incidentes, no se registraron víctimas fatales ni heridos graves en ninguno de los episodios.

11 de Septiembre de 2025 14:40hs

Se originó esta mañana un incendio en el polígono de tiro del Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, ubicado en el barrio porteño de Retiro. El foco del siniestro se concentró en el contrafrente del polígono, cerca de la playa de estacionamiento, sin afectar el edificio principal. Las autoridades evacuaron completamente la zona y confirmaron que no hubo heridos.

En simultáneo al operativo para contener el fuego, una ambulancia del SAME que acudía al lugar volcó en la avenida Comodoro Py. El conductor del vehículo fue rescatado por integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito y posteriormente atendido por personal médico.

Bomberos de la Ciudad trabajaron intensamente para sofocar las llamas, desplegando varias dotaciones y una unidad cisterna en el lugar. Los equipos tuvieron pleno acceso al área afectada gracias a las medidas de evacuación realizadas previamente por la Armada Argentina.

El operativo general incluyó a efectivos del GER Saavedra y a la Brigada de Emergencias Especiales, quienes colaboraron con las labores de asistencia y rescate. A pesar de los incidentes, no se registraron víctimas fatales ni heridos graves en ninguno de los episodios.