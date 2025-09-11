FIFA confirmó los horarios de los partidos del Mundial 2026

La logística del evento, con sedes repartidas entre tres países y amplias distancias, fue diseñada para equilibrar la televisación global y minimizar los contratiempos para los equipos participantes.

Los partidos del Mundial 2026 están programados en cuatro franjas horarias: 13, 16, 19 y 22 horas de Argentina. Esta es una notable diferencia respecto al Mundial de Qatar 2022, donde muchos aficionados debían levantarse temprano para seguir el primer encuentro del día a las 7 de la mañana. Ese horario dejó un mal recuerdo a los argentinos, quienes vieron a su selección caer 2-1 ante Arabia Saudita en su debut en ese turno.

El torneo comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. La final se celebrará en el MetLife Stadium de New Jersey a las 16 horas, el mismo horario en que se jugará el partido inaugural. La logística del evento, con sedes repartidas entre tres países y amplias distancias, fue diseñada para equilibrar la televisación global y minimizar los contratiempos para los equipos participantes.

Esta edición será la primera con un nuevo formato que incluye a 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, clasificarán a los dieciseisavos de final. En total, se jugarán 104 partidos, marcando un récord en la historia de los Mundiales. Asimismo, se abandona el esquema previo para repechajes, reemplazado por un modelo con seis equipos repartidos en dos llaves: semifinals y una final única, donde el conjunto con mejor ranking aguardará a su rival.

En cuanto al repechaje mundialista, las plazas están parcialmente definidas. Bolivia y Nueva Caledonia ya aseguraron su lugar, mientras que aún falta determinar representantes de la Concacaf, Asia y África. Estas selecciones se enfrentarán bajo el novedoso formato para buscar los últimos cupos disponibles.