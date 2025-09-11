Estiman que la suba del dólar impactará en la inflación de septiembre: almaceneros resisten los aumentos

Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros Bonaerenses, reconoció que por el momento resisten la suba de precios que aplican las grandes empresas. "Ya vemos que para la gente el 20 es el último día del mes", graficó.

11 de Septiembre de 2025 13:20hs

Luego de conocerse el dato del 1,9 por ciento de agosto, la inflación acumula casi un 20 por ciento desde enero. En tanto, en los últimos 12 meses sumó el 33,6 por ciento. Fernando Savore, presidente de la federación de almaceneros bonaerenses dijo que no van a comprar productos a las empresas que aumenten los precios.

