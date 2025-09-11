Encontraron muerto al turista argentino extraviado en Brasil

Las autoridades brasileñas barajan la posibilidad de un secuestro, tras detectarse movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias poco después de su última aparición en la zona de Copacabana.

11 de Septiembre de 2025 16:01hs

El turista argentino Alejandro Ainsworth, de 54 años, fue encontrado muerto este jueves en Río do Janeiro, según confirmó su familia. Se encontraba desaparecido desde el domingo 7 de septiembre. Las autoridades brasileñas barajan la posibilidad de un secuestro, tras detectarse movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias poco después de su última aparición en la zona de Copacabana.

La alerta inicial fue emitida por sus hijos, quienes fueron informados por el hotel donde se alojaba sobre su ausencia al momento del check out. La búsqueda del argentino involucró a las fuerzas policiales locales, el consulado de su país en Brasil y hospitales públicos de Río, aunque estos últimos aseguraron no haber registrado pacientes con características similares.

La última vez que se tuvo constancia de Ainsworth fue el domingo por la noche, minutos antes de las 23:44, cuando salió de su hospedaje. Durante las horas posteriores, sus cuentas registraron operaciones irregulares que incluyeron transferencias millonarias, solicitudes de préstamos y retiros en efectivo por USD 3.500. Además, una imagen subida automáticamente a Google Fotos mostró una camioneta abandonada en un descampado, dato que los investigadores usaron para localizar el vehículo en una zona remota.

La Policía brasileña sigue analizando la hipótesis de un secuestro extorsivo, mientras la familia de Ainsworth permaneció en contacto constante con autoridades argentinas y locales. Sus hijos viajaron a Río para colaborar con las tareas de búsqueda, logrando cancelar algunas operaciones financieras antes de que fueran ejecutadas en su totalidad.