El Ramal José León Suárez del Mitre no funcionará desde el sábado hasta el lunes a las 22

Se debe a tareas en el cruce de la avenida Del Fomentista con las vías del ferrocarril. Tampoco estarán operativos los trenes de larga distancia que conectan Retiro con Rosario, Córdoba y Tucumán.

11 de Septiembre de 2025 15:10hs

Desde el sábado 12 hasta el lunes 15 de septiembre a las 22 horas, el servicio del ramal José León Suárez del tren Mitre estará temporalmente interrumpido debido a obras en el cruce de la avenida Del Fomentista con las vías del ferrocarril. De manera adicional, tampoco estarán operativos los trenes de larga distancia que conectan Retiro con Rosario, Córdoba y Tucumán durante esos días.

Las obras forman parte del plan impulsado por el Gobierno de la Ciudad para construir un nuevo cruce peatonal en el área, reemplazando la vereda del túnel vehicular. Este proyecto incluye la ampliación del túnel a doble mano, añadiendo un carril extra. Para concretar esta infraestructura, se diseñó un cajón premoldeado con forma de “U”, que será desplazado hasta su ubicación definitiva a unos 15 metros, y sobre el cual se instalarán dos puentes ferroviarios destinados a sostener las vías del tren mientras avanza la excavación peatonal.

La pieza de hormigón, de 10,80 metros de largo, 4 metros de alto y entre 5,70 y 6,60 metros de ancho, cuenta con un peso estimado de 140 toneladas. Según las autoridades porteñas, el traslado de esta estructura requerirá la intervención de un equipo de 82 operarios organizado en turnos rotativos diurnos y nocturnos que trabajarán durante 72 horas consecutivas.

Por su parte, desde el jueves por la noche y hasta el martes 16 de septiembre, la avenida Del Fomentista estará cerrada al tránsito vehicular entre las calles Escobar y Estanislao San Zeballos. Como vías alternativas, los automovilistas podrán utilizar recorridos específicos según el sentido de circulación. Asimismo, se anticipa que el tránsito también registrará complicaciones en calles aledañas como Larsen, Curupaytí y Cuenca debido a los desvíos estipulados.