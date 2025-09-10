Una alumna de 14 años se atrincheró en un colegio tras disparar dos veces

Personal policial desalojó a todo el alumnado de forma segura y trabaja para disuadir a la joven, que, según las fuerzas de seguridad, se encontraba en estado de shock.

10 de Septiembre de 2025 14:23hs

En Mendoza, una alumna de 14 años ingresó con un arma de fuego a la escuela Marcelino Blanco, y realizó al menos dos disparos, sin dejar heridos. La menor se atrincheró en el colegio durante una situación de emergencia que movilizó a personal policial y de rescate, así como a autoridades educativas y de seguridad. El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 a.m., después del primer recreo, cuando la estudiante salió del baño con el arma en la mano, un momento captado por las cámaras de seguridad.

La emergencia fue controlada por el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) de la Policía de Mendoza, cuyos negociadores lograron establecer un diálogo con la estudiante. El personal del GRIS desalojó a todo el alumnado de forma segura y trabaja para disuadir a la joven, que, según las fuerzas de seguridad, se encontraba en estado de shock. Se prevé que, una vez que la situación esté resuelta, la menor será trasladada en helicóptero para su asistencia.

El arma utilizada, aparentemente una nueve milímetros, pertenecería al padre de la menor, un policía retirado de la provincia de San Luis. Los testimonios de los compañeros de la estudiante, describen a la adolescente como una persona callada y con pocas amistades, a la cual se la había visto angustiada y llorando en los días previos al suceso.

El director del hospital público de La Paz, Gustavo Pinto, informó que la mayoría de los estudiantes que presenciaron el hecho fueron atendidos por crisis de nervios y luego retirados por sus padres. Las autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y del Ministerio de Seguridad emitieron un comunicado pidiendo a la ciudadanía que evite acercarse a las inmediaciones del colegio, ubicado a 145 kilómetros de la capital provincial.