Marte: Perseverance encontró los indicios más claros de vida antigua

Estas formaciones microscópicas contienen fosfato de hierro y sulfuros, compuestos que en la Tierra a menudo están vinculados a la actividad de microorganismos que degradan la materia orgánica.

10 de Septiembre de 2025 15:01hs

El explorador Perseverance de la NASA ha encontrado en Marte indicios prometedores de posible vida antigua, lo que representa la señal más alentadora hasta la fecha en la búsqueda de rastros biológicos en el planeta rojo. El hallazgo se produjo en el cráter Jezero, un antiguo lago, donde el rover perforó un afloramiento de arcillas y descubrió estructuras microscópicas que podrían ser de origen biológico. Los científicos, sin embargo, mantienen la cautela y evitan hablar de pruebas definitivas.

Los hallazgos, publicados en la revista Nature, revelaron estructuras bautizadas como "semillas de amapola" y "manchas de leopardo". Estas formaciones microscópicas, encontradas en un antiguo canal de agua llamado Neretva Vallis, contienen fosfato de hierro y sulfuros, compuestos que en la Tierra a menudo están vinculados a la actividad de microorganismos que degradan la materia orgánica. A pesar de la emoción, los expertos como Joel Hurowitz, de la Universidad de Stony Brook, advierten que fenómenos no biológicos también podrían generar patrones químicos similares.

El descubrimiento, si bien no es concluyente, ha reforzado el debate sobre la presencia de vida extraterrestre. Janice Bishop, del Instituto SETI, destacó que, aunque no se puede hablar de microbios marcianos, el hallazgo contribuye a una mejor comprensión de cómo la química puede imitar a la biología. Los científicos continuarán comparando las muestras marcianas con entornos terrestres similares, como los lagos antárticos, para poder entender mejor su origen.

El futuro de las muestras recogidas por el Perseverance, un total de 30 tubos, sigue siendo incierto. El plan original para traerlas a la Tierra se ha pospuesto hasta 2040 debido a los elevados costos, que han superado los 11.000 millones de dólares. Mientras tanto, la investigación continúa manteniendo vivo uno de los mayores interrogantes de la humanidad: si estamos o no solos en el universo.