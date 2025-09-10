Las ventas minoristas cayeron 2,6% interanual en agosto

El informe también revela una disminución del 2,2% en comparación con julio. A pesar de este descenso, el acumulado anual muestra un crecimiento del 6,2% en relación con el mismo período del año anterior.

10 de Septiembre de 2025 15:58hs

Las ventas minoristas en Argentina experimentaron una caída del 2,6% interanual en agosto, de acuerdo con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El informe también revela una disminución del 2,2% en comparación con el mes de julio de 2025. A pesar de este descenso, el acumulado anual muestra un crecimiento del 6,2% en relación con el mismo período del año anterior, en los últimos coletazos estadísticos tras la gran depresión de 2024.

El reporte de la CAME destaca la percepción de los comerciantes sobre el estado de sus negocios. El 55% de los encuestados reportó que sus ventas se mantuvieron estables con respecto al año anterior, mientras que el 35% indicó un empeoramiento, lo que representa un aumento de cinco puntos porcentuales en comparación con el mes pasado. No obstante, el 49% de los encuestados se muestra optimista y cree que su situación económica mejorará en 2026.

Según la entidad, el Día del Niño fue una fecha clave que impulsó la actividad comercial en agosto, aunque el crecimiento no fue uniforme en todos los rubros. Las transacciones presenciales dominaron sobre las digitales, y los consumidores mostraron una fuerte dependencia de las promociones y los planes de pago para realizar sus compras.

Desde la CAME, se señala que la incertidumbre macroeconómica, la presión impositiva y los desafíos de financiamiento influyeron en las decisiones de los comerciantes, afectando la planificación de stock, inversiones y precios. Estas circunstancias generaron un escenario de consumo moderado, llevando a la mayoría de los sectores a adoptar estrategias defensivas para afrontar un entorno de negocios más cauteloso.