La adolescente atrincherada entregó el arma y depuso su actitud

Una adolescente de 14 años, que se había atrincherado en la escuela Marcelino Blanco de La Paz, entregó el arma de fuego con la que había realizado dos disparos en el interior del establecimiento. La situación, que duró aproximadamente siete horas desde las 9 de la mañana, fue controlada por los policías, quienes lograron disuadir a la menor.

El incidente provocó una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad, que lograron evacuar la escuela. Algunos alumnos tuvieron que ser asistidos por personal médico debido a un estado de pánico tras presenciar el suceso.

Según información preliminar, la joven es hija de un policía de la provincia de San Luis, quien se encuentra retirado de la fuerza. La pistola utilizada por la menor, aparentemente una 9 milímetros, habría sido de su padre. Este dato es clave para la investigación y para determinar cómo obtuvo el arma.

Testimonios de allegados a la adolescente sugieren que el ataque podría estar relacionado con situaciones de bullying, ya que la menor habría sido víctima de acoso toda la semana a raíz de la difusión de un video. El gobierno de Mendoza ha activado un comité de crisis con profesionales para abordar el caso y las circunstancias que llevaron a este grave suceso.