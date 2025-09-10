El Gobierno renovó el 91% de los bonos que vencían hoy, a una tasa más baja que en la serie anterior

La subasta se llevó a cabo en un contexto de caída en la demanda de dinero, situación que los analistas atribuyen al resultado inesperado en las urnas bonaerenses.

10 de Septiembre de 2025 17:44hs

El Ministerio de Economía argentino ha logrado una refinanciación exitosa en su más reciente llamado a licitación para renovar vencimientos de bonos, a pesar de la volatilidad en el mercado posterior a las elecciones bonaerenses. La cartera económica consiguió colocar $6,6 billones en nuevos bonos, lo que representa una refinanciación del 91,4% de los vencimientos por un total de $7,2 billones. La operación se concretó con una tasa del 59% para las Letras Capitalizables (LECAP) a más corto plazo.

La subasta se llevó a cabo en un contexto de caída en la demanda de dinero, situación que los analistas atribuyen al resultado inesperado en las urnas de la Provincia de Buenos Aires. Para mitigar el faltante de liquidez y asegurar una colocación exitosa, el Banco Central intervino en el mercado de pases, lo que resultó en una reducción de la tasa para las colocaciones de un día, que se ubicó en el 40%. Esta acción del Banco Central fue crucial para aliviar la presión sobre el Tesoro y facilitar el proceso de licitación.

Analistas del equipo de Puente Research señalaron que, si bien la licitación "salió en el rango de lo esperado", el Tesoro tuvo que "pagar un premio considerable" para obtener el nivel de suscripción deseado. A pesar de que el refinanciamiento no fue total, se acercó a cubrir la totalidad de los vencimientos. Esto deja un saldo de aproximadamente $700.000 millones que el Gobierno ha liberado al mercado, generando interrogantes sobre las próximas medidas que podría tomar para manejar este exceso de liquidez.

La exitosa refinanciación del 91,4% de la deuda demuestra la capacidad del Ministerio de Economía para manejar la coyuntura financiera en un entorno político y económico complejo. Aunque el gobierno de turno tuvo que ofrecer tasas más altas para atraer a los inversores, logró evitar una situación de default y mantuvo la estabilidad en el mercado de deuda a corto plazo. La liberación de una porción de pesos al mercado será un factor clave a observar en las próximas semanas para entender la estrategia monetaria del país