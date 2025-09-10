El Gobierno les dio tres meses a los clubes de barrio para que mantengan los subsidios energéticos

El nuevo procedimiento, a cargo de la subsecretaría de Transición y Planeamiento Estratégico del Ministerio de Economía, exige que los clubes presenten sus solicitudes a través de la plataforma Trámites a Distancia

El Gobierno nacional ha implementado un nuevo proceso para que los clubes de barrio y de pueblo accedan a los subsidios en las tarifas de electricidad y gas. Las entidades que ya reciben la ayuda tendrán un plazo de tres meses para revalidar su inscripción.

El nuevo procedimiento, a cargo de la subsecretaría de Transición y Planeamiento Estratégico del Ministerio de Economía, exige que los clubes presenten sus solicitudes a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Entre los requisitos obligatorios para la inscripción o reempadronamiento se encuentran tener personería jurídica vigente, más de tres años de existencia, y un número de socios que oscile entre 50 y 2.000.

El Gobierno argumentó que la decisión se basa en la necesidad de "transparencia, eficiencia y correcta asignación de los beneficios". En la disposición, se critica que la falta de control en los últimos años permitió que instituciones que no cumplen con los criterios de "club de barrio" fueran incluidas como beneficiarias. El documento enfatiza que los subsidios no deberían otorgarse a entidades cuyo sostenimiento financiero depende de socios con alto poder adquisitivo o que ofrecen actividades costosas.

La normativa subraya que la Ley N°27.098 tiene como finalidad promover el rol social y comunitario de estas instituciones. Por lo tanto, el Gobierno considera que otorgar subsidios a entidades con matrículas cerradas o que desarrollan deportes que requieren un alto costo no es coherente con el espíritu de la ley. Aquellos clubes que no cumplan con los requisitos para la revalidación serán excluidos del régimen.