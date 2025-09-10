Asesinaron de un balazo a un influyente militante de Trump

El disparo parece haber alcanzado a Charlie Kirk en el cuello, mientras peroraba en un acto público.

Charlie Kirk, un influyente activista de derecha y director ejecutivo de la organización Turning Point USA (TPUSA), fue baleado este miércoles mientras se dirigía a estudiantes en un evento en la Universidad del Valle de Utah. Kirk, de 31 años, falleció pese a los intentos médicos. El incidente ocurrió aproximadamente veinte minutos después de haber iniciado su presentación, lo que obligó a su equipo de seguridad a evacuarlo del lugar.

El ataque provocó pánico entre los asistentes, con videos circulando en redes sociales que muestran el caos posterior al disparo y a estudiantes huyendo de las instalaciones. Otras imágenes capturaron a Kirk sentado, recibiendo atención de emergencia, lo que subraya la gravedad de la situación. La policía de la universidad confirmó el tiroteo y el traslado de Kirk fuera del campus. A pesar de que un portavoz de la universidad informó sobre la detención de un sospechoso, la policía aún no ha confirmado oficialmente esta información.

Kirk es una de las figuras más prominentes del movimiento conservador estadounidense y una pieza clave en la victoria electoral de Donald Trump. Como fundador y CEO de TPUSA, ha extendido su influencia a más de 3.500 universidades en todo el país, organizando debates y eventos que promueven los 'valores' de la derecha. Su popular podcast, "The Charlie Kirk Show", lo consolidó como una voz influyente entre los jóvenes conservadores.

Este incidente ocurre en el contexto de los ataques presupuestarios, institucionales y mediáticos del Presidente Trump contra la independencia universitaria y contra los estudiantes extranjeros, así como contra los activistas que protestan contra la masacre en Gaza, y ha puesto de manifiesto la creciente confrontación en los campus universitarios y la seguridad de las figuras públicas en eventos políticos.