Úrsula Corberó anunció que tendrá su primer hijo con el 'Chino' Darín

La noticia fue comunicada por la propia actriz a través de una foto en sus redes sociales, acompañada de la leyenda "Esto no es IA".

9 de Septiembre de 2025 16:21hs

La actriz española Úrsula Corberó y el actor argentino Ricardo "Chino" Darín anunciaron que esperan su primer hijo. La noticia fue comunicada por la propia actriz a través de una foto en sus redes sociales, acompañada de la leyenda "Esto no es IA". La confirmación del embarazo, el primero de la pareja, fue recibida con miles de felicitaciones por parte de sus colegas y seguidores.

El anuncio se produjo este lunes, cuando Corberó publicó la imagen en su cuenta de Instagram. Por su parte, el "Chino" Darín replicó el posteo en sus propias historias, sumando emojis de corazones y sonrisas, en una muestra de alegría compartida. Este gesto, íntimo y cómplice, fue la única declaración pública de la pareja sobre la futura paternidad.

La noticia generó una inmediata reacción en el mundo del espectáculo. Entre quienes celebraron el anuncio se encuentran figuras destacadas como Lali Espósito, Dolores Fonzi, Emilia Mernes, Zaira Nara y Stefi Roitman. Uno de los mensajes más emotivos fue el de Florencia Bas, esposa de Ricardo Darín, quien expresó su felicidad ante la inminente llegada de su primer nieto.

Corberó y Darín se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie "La embajada" en España, donde nació su relación. Desde entonces, han mantenido un vínculo que los llevó a vivir juntos y a apoyarse mutuamente en sus respectivas carreras. Aunque suelen mantener un perfil bajo en su vida personal, este anuncio, tras casi una década de pareja, marca un nuevo capítulo en su historia.