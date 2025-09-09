Médicos argentinos logran una cirugía inédita

Un grupo de oftalmólogos argentinos obtuvo un premio internacional tras reconstruir el ojo de un paciente.

9 de Septiembre de 2025 14:12hs

El equipo del Dr. Martín Charles logró restaurar la visión en un caso considerado irreparable. Se trató de una cirugía ocular de altísima complejidad para reconstruir el ojo de un paciente con graves lesiones ocacionadas en un accidente deportivo.

El procedimiento combinó microcirugía y técnicas avanzadas de reconstrucción anatómica.



La operación le valió al equipo el prestigioso ‘Óscar de la retina’.