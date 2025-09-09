Macron nombró primer ministro a su ministro de Defensa, y sigue negándose a llamar a elecciones

El presidente francés descartó ceder ante las demandas de sectores como la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, quienes exigen elecciones anticipadas. Lecornu será el tercer premier galo en nueve meses.

9 de Septiembre de 2025 16:15hs

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, designó este martes a Sébastien Lecornu, actual ministro de Defensa, como nuevo primer ministro en reemplazo de François Bayrou, quien dejó el cargo tras apenas nueve meses. La decisión fue anunciada a través de un comunicado oficial del Palacio del Elíseo.

Según el comunicado, Macron encargó a Lecornu la tarea de dialogar con las fuerzas políticas presentes en el Parlamento. El objetivo principal será garantizar la aprobación del presupuesto nacional y alcanzar acuerdos claves para enfrentar los desafíos políticos que se avecinan. La confianza y cercanía entre ambos habrían sido factores determinantes para la elección de Lecornu, de 39 años, quien ya figuraba en los planes del mandatario desde diciembre pasado.

La renuncia de Bayrou se produjo este mismo martes, después de perder una votación de confianza en la Asamblea Nacional el lunes. En el proceso de sucesión, Lecornu superó a otros candidatos, incluido Olivier Faure, líder del Partido Socialista, que había manifestado su disposición para asumir el puesto.

En paralelo, Francia atraviesa tensiones sociales marcadas por una jornada de protestas que se llevará a cabo este miércoles. Las movilizaciones impulsadas por el movimiento ‘Bloqueemos todo’ buscan interrumpir transportes y servicios esenciales. Para controlar la situación, se desplegarán 80.000 miembros de las fuerzas de seguridad con órdenes estrictas.

En medio de estas presiones, Macron descartó ceder ante las demandas de sectores como la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, quienes exigen elecciones anticipadas.