La Justicia Federal ratificó la potestad de la Provincia para recaudar Automotor y Sellos

El fallo representa un triunfo para el gobierno provincial, frente al intento del Gobierno nacional de "frenar la autonomía tributaria de la provincia a través de una presentación judicial" del Ministerio de Justicia, denunciaron desde la Administración Kicillof.

9 de Septiembre de 2025 16:54hs

La Sala I de la Cámara Federal de La Plata ha emitido un fallo a favor de la Provincia de Buenos Aires, dejando sin efecto la medida cautelar que había suspendido la Resolución Normativa 26/2024 de ARBA. Con esta decisión, se ratifica la potestad de los Registros Seccionales de la DNRPA de seguir actuando como agentes de recaudación de los impuestos Automotor y de Sellos en territorio bonaerense.

Este pronunciamiento representa un triunfo para el gobierno provincial de Axel Kicillof y la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) frente al intento del Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, de frenar la autonomía tributaria de la provincia a través de una presentación judicial del Ministerio de Justicia.

El fallo valida la capacidad de las provincias para administrar sus propios tributos, reafirmando el principio del federalismo y las autonomías provinciales. La Cámara consideró que la suspensión de la medida generaría un "grave perjuicio al erario bonaerense" sin que existiera un daño equivalente para el Estado Nacional. Además, se destacó que esta práctica se ha llevado a cabo de manera ininterrumpida durante 34 años, sin afectar la actividad registral de los automotores.

La Cámara, basándose en el principio de presunción de validez de los actos administrativos, dispuso restablecer la eficacia de la resolución de ARBA, obligando a los Registros Seccionales a continuar con las prácticas habituales de percepción de impuestos, tal como lo establece la normativa vigente.