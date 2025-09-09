Flybondi llega a Perú: Vuelos directos desde Puerto Iguazú hacia Lima

Flybondi, la primera aerolínea low cost de Argentina, anuncia que a partir del 1ero de diciembre, la compañía comenzará a operar vuelos directos desde Puerto Iguazú hacia Lima. Los tickets ya están a la venta en la web con una tarifa lanzamiento de USD 316* (ida y vuelta) y la operación contará con cuatro vuelos semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos.

9 de Septiembre de 2025 13:36hs

Por Ricardo Seronero

Este nuevo destino marca un hito para Flybondi, ya que será la primera vez que la aerolínea opere en Perú. Además, fortalece su presencia en el noreste argentino al ofrecer vuelos regulares desde el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. La ruta representa una nueva alternativa de conectividad para pasajeros argentinos, brasileños, peruanos y de toda la región, con impacto directo en el turismo y la economía local.

“Estamos muy orgullosos de anunciar nuestra llegada a Perú y de hacerlo conectando desde Iguazú, un destino emblemático y de enorme potencial turístico. Esta nueva ruta fortalece nuestro compromiso con la integración regional y con nuestro propósito de que cada vez más personas tengan la libertad de volar”, afirmó Mauricio Sana, CEO de Flybondi.

Con Lima, Flybondi suma su octavo destino internacional y refuerza su presencia regional, que ya incluye siete rutas hacia Brasil —desde Buenos Aires a Río de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador de Bahía y Maceió; y desde Córdoba a Río de Janeiro y Florianópolis—, además de su conexión con Paraguay a través de la ruta Buenos Aires – Encarnación.

Recientemente, la aerolínea incorporó un nuevo avión Airbus A320 con capacidad de 180 pasajeros bajo modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance), el cual le permitirá reforzar su flota para aumentar frecuencias y asegurar una mayor conectividad.

*Tarifa exclusiva para pagos en la web con tarjeta de débito en dólares y/o en los Tickets Sale que se encuentran en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque.

