Flybondi llega a Perú: Vuelos directos desde Puerto Iguazú hacia Lima

Por Ricardo Seronero
Este nuevo destino marca un hito para Flybondi, ya que será la primera vez que la aerolínea opere en Perú. Además, fortalece su presencia en el noreste argentino al ofrecer vuelos regulares desde el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. La ruta representa una nueva alternativa de conectividad para pasajeros argentinos, brasileños, peruanos y de toda la región, con impacto directo en el turismo y la economía local.
“Estamos muy orgullosos de anunciar nuestra llegada a Perú y de hacerlo conectando desde Iguazú, un destino emblemático y de enorme potencial turístico. Esta nueva ruta fortalece nuestro compromiso con la integración regional y con nuestro propósito de que cada vez más personas tengan la libertad de volar”, afirmó Mauricio Sana, CEO de Flybondi.
Con Lima, Flybondi suma su octavo destino internacional y refuerza su presencia regional, que ya incluye siete rutas hacia Brasil —desde Buenos Aires a Río de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador de Bahía y Maceió; y desde Córdoba a Río de Janeiro y Florianópolis—, además de su conexión con Paraguay a través de la ruta Buenos Aires – Encarnación.
Recientemente, la aerolínea incorporó un nuevo avión Airbus A320 con capacidad de 180 pasajeros bajo modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance), el cual le permitirá reforzar su flota para aumentar frecuencias y asegurar una mayor conectividad.
*Tarifa exclusiva para pagos en la web con tarjeta de débito en dólares y/o en los Tickets Sale que se encuentran en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque.
