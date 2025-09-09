El FMI ratificó su apoyo a ”los esfuerzos del Gobierno argentino para sostener el esquema macroeconómico”

Este respaldo del FMI se produce justo antes de un desafío financiero crucial para el Ministerio de Economía. Este miércoles, el gobierno debe renovar vencimientos por un total de $7.2 billones.

9 de Septiembre de 2025 18:03hs

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró su apoyo al programa económico de Argentina y su implementación, un mensaje que fue bien recibido por el ministro de Economía, Luis Caputo. El FMI, a través de su vocera Julie Kozack, respaldó el compromiso de Argentina con la sostenibilidad de su marco cambiario y monetario, la disciplina fiscal y la agenda de desregulación. El ministro Caputo celebró el anuncio, replicando el mensaje del organismo en sus redes sociales.

Este respaldo del FMI se produce justo antes de un desafío financiero crucial para el Ministerio de Economía. Este miércoles, el gobierno debe renovar vencimientos por un total de $7.2 billones, y ha decidido asumir un riesgo electoral significativo. La oferta de bonos, que es la herramienta para obtener esos fondos, incluye un título que vence el 31 de octubre, solo tres días después de las elecciones nacionales. Esta estrategia coloca la incertidumbre política directamente en la mesa de los inversores.

La decisión del gobierno genera una gran expectativa sobre la reacción de los bancos. La pregunta principal es si los bancos estarán dispuestos a prestarle al gobierno en un contexto de incertidumbre electoral y, de hacerlo, qué tasa de interés exigirán para compensar el riesgo. El hecho de que el bono a suscribir sea a 45 días de plazo reaviva la tensión entre el equipo económico y las entidades bancarias, especialmente en lo que respecta a la gestión de la liquidez tras la eliminación de las LEFI. En resumen, el mercado y el gobierno se encuentran en un punto de inflexión donde las decisiones financieras están inextricablemente ligadas a los resultados políticos.