Turquía fue el paso fundamental para los homínidos desde África hacia Europa

Se descubrió en Biber Deresi un yacimiento con datos de entre cien mil y quinientos mil años de antigüedad que cambia todo lo que sabíamos sobre las migraciones ancestrales a Europa.

8 de Septiembre de 2025 16:06hs

Un equipo de arqueólogos turcos ha realizado un hallazgo excepcional en la costa del Mar Egeo, descubriendo en Biber Deresi, cerca de la antigua ciudad de Assos (Çanakkale), uno de los yacimientos paleolíticos más relevantes jamás documentados en la región. Esta investigación, publicada en la *European Journal of Archaeology*, está redefiniendo el conocimiento sobre las primeras migraciones humanas fuera de África hacia Europa.

El yacimiento ofrece una colección de más de 500 herramientas de piedra, incluidas hachas, picos y lascas, datadas entre el Paleolítico Inferior tardío y el Paleolítico Medio temprano (aproximadamente entre 500.000 y 100.000 años atrás). Según los expertos, estos artefactos evidencian que Anatolia fue un puente terrestre crucial para las migraciones humanas durante las glaciaciones, cuando el nivel del mar descendía significativamente.

Históricamente, las teorías predominantes sobre las rutas migratorias humanas se centraban en el Levante, Gibraltar y Sicilia, pero Biber Deresi añade una perspectiva clave al posicionar la costa turca como un corredor transitable entre Asia y Europa. Los directores del estudio, la Dra. Göknur Karahan (Universidad de Hacettepe) y el Prof. Nurettin Arslan (Universidad Çanakkale Onsekiz Mart), destacan la contribución del sitio al mapa paleolítico del Egeo.

Durante el Pleistoceno, esta región no era una costa aislada, sino un nodo estratégico interconectado con Lesbos y otras islas del Egeo. Este corredor habría facilitado el movimiento de grupos como Homo erectus y neandertales, promoviendo el intercambio cultural y tecnológico. El paisaje, lejos de ser marítimo como en la actualidad, era una vasta llanura con ríos y algunos accidentes montañosos.

Las prospecciones realizadas en 2 km² durante 2021 y 2022 identificaron 504 piezas líticas en 12 puntos distintos del yacimiento. No obstante, los investigadores creen que la concentración real de material es considerablemente mayor. Este descubrimiento compensa la falta de registros paleolíticos en la región, sobre todo debido a procesos geológicos que han erosionado o sumergido otros sitios similares.

El próximo objetivo del equipo arqueológico es realizar excavaciones sistémicas y dataciones absolutas para cimentar la cronología del sitio. Con este avance se espera consolidar a Biber Deresi como un punto clave para entender cómo se llevó a cabo la expansión humana desde África hacia Europa.