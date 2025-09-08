La inflación porteña de agosto fue del 1,6%

Según el IDECBA, los precios acumulan un incremento del 37,4% en los últimos 12 meses, mientras que en lo que va del 2025 el aumento registrado llega al 20%.

8 de Septiembre de 2025 14:31hs

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,6% durante agosto, tras haber marcado el 2,5% en julio. Según datos del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), los precios acumulan un incremento del 37,4% en los últimos 12 meses, mientras que en lo que va del 2025 el aumento registrado llega al 20%.

Entre los sectores que más influenciaron la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) destacan Seguros y servicios financieros, con un aumento de 5,7%; Transporte, con 3%; Cuidado personal y otros, con 2,3%; y Salud, que avanzó 2,1%. En este último caso, el informe señaló que la incidencia estuvo vinculada al ajuste de las cuotas en la medicina prepaga, con una suba promedio de 1,6%.

Por otro lado, Transporte mostró incrementos impulsados por los mayores costos de combustibles y lubricantes para uso doméstico y automóviles, aunque las caídas en los precios de pasajes aéreos moderaron el impacto en este rubro. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió un 1,9%, principalmente como consecuencia del aumento en los alquileres, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco crecieron un 1,7%.

En términos más bajos al promedio general, divisiones como Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles, e Información y comunicación avanzaron un 1,2% cada una. Además, Educación junto a Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento idéntico del 1%, donde destacaron las subas en Pan y cereales (2,2%) y Frutas (5,5%), en contraste con el descenso en Verduras (-1,2%). En tanto, Equipamiento del hogar aumentó apenas un 0,9%, mientras que Prendas de vestir y calzado fue el único rubro con variación negativa (-0,4%).