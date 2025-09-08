La industria cayó en julio 2,3%, y la construcción 1,8%

Nueve de las dieciséis ramas de la industria manufacturera exhibieron descensos interanuales en el séptimo mes del año.

La actividad industrial atraviesa niveles críticos. Según datos del INDEC, el índice de producción manufacturera cayó 2,3% en julio frente al mes anterior, marcando la cuarta baja del año y la más significativa desde marzo (-4,1%). En términos interanuales, la producción retrocedió un 1,1%.

A pesar de las bajas registradas en julio (-3,1%), junio (-1,6%), marzo (-4,1%) y enero (-1,4%), el acumulado anual hasta julio mostró una suba del 5,8% en comparación con el mismo período de 2024. Sin embargo, nueve de las dieciséis ramas de la industria manufacturera exhibieron descensos interanuales en el séptimo mes del año.

El sector de la construcción también reflejó una caída del 1,8% respecto al mes anterior y un descenso cercano al 2% en julio, según el informe del INDEC. Empresas del rubro anticipan un panorama más adverso para el próximo trimestre, junto con un incremento en los niveles de desempleo.

Pese a las dificultades, el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró un aumento interanual del 1,4% en julio y acumuló un incremento del 9,2% en los primeros siete meses de 2025 respecto al mismo período de 2024.