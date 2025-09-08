Francia: cae el Gobierno de Bayrou tras una moción de censura, y se agranda la crisis política

Según publicaciones de ese país, es la primera vez en la historia de la Quinta República que un jefe de Gobierno pierde una moción de confianza.

8 de Septiembre de 2025 16:48hs

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tomó nota de la caída del Gobierno liderado por el primer ministro François Bayrou, quien fue desautorizado en la votación de confianza realizada ayer en la Asamblea Nacional. Según el Elíseo, el mandatario recibirá mañana al primer ministro para aceptar formalmente su dimisión y designar a su sucesor en los próximos días, conforme a lo estipulado por la Constitución francesa.

La moción de censura contra Bayrou se produjo tras su propuesta de recortar el gasto público, orientada a reducir el déficit estatal y la deuda nacional de Francia. En la votación, 364 diputados rechazaron otorgar la confianza al Ejecutivo, frente a 194 que se expresaron a favor y 25 abstenciones. Este hecho marca un precedente, siendo la primera vez en la historia de la Quinta República que un jefe de Gobierno pierde una moción de confianza.

Bayrou, quien había solicitado la votación a finales de agosto, reconoció desde el podio de la Asamblea Nacional la "irrevocable" caída de su administración. En su intervención ante los legisladores, afirmó que desde el inicio su Gobierno estaba destinado al fracaso y trató de alejarse de la idea de un destino inevitable. "El problema sigue intacto", sostuvo, visiblemente afectado.

Asimismo, el primer ministro saliente acusó a la oposición de crear un clima caótico y de no ofrecer soluciones concretas para los desafíos del país. Bayrou insistió en que su partida no resolverá las amenazas ni los riesgos existentes para Francia, señalando que estos persisten sin alterar su gravedad o urgencia.