El dólar oficial cerró a $ 1.425 para la venta, y el Riesgo País superó los 1.100 puntos

8 de Septiembre de 2025 15:23hs

El mercado financiero enfrenta una nueva jornada de volatilidad tras los resultados de las elecciones bonaerenses, donde el oficialismo sufrió una contundente derrota. El dólar oficial cerró con una compra de $1365 y venta de $1425, registrando una suba del 1,87%.

En el segmento paralelo, el dólar MEP cotizó en $1427,70 para la compra y $1430,70 para la venta, mostrando un aumento del 3,05%, mientras que el contado con liqui marcó valores de $1433,40 y $1434,20 con un incremento del 3,65%. El dólar cripto también mostró leves movimientos, mientras que el dólar tarjeta alcanzó los $1852,50 en su valor de venta.

El riesgo país superó los 1.100 puntos básicos, reflejando la incertidumbre generada tras los comicios. Los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York registraron caídas pronunciadas de hasta un 22%.

Este resultado electoral pone presión sobre la economía del país, especialmente en medio de negociaciones clave con organismos internacionales y ante las preocupaciones por la sostenibilidad fiscal. La derrota en Buenos Aires agudiza las tensiones políticas y económicas para el Gobierno nacional.