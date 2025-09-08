APACHE y Carlos Castellani, protagonistas del Agrievolution Summit 2025

La empresa líder en maquinaria agrícola reafirma su compromiso con la innovación y la colaboración público-privada, en un evento que reunió a referentes de más de 20 países.

8 de Septiembre de 2025 13:11hs

En el marco del Agrievolution Summit 2025, celebrado del 1 al 3 de septiembre en el Hotel Marriott de Buenos Aires, APACHE y su presidente, Carlos Castellani, tuvieron una importante participación en uno de los encuentros más relevantes de la agroindustria global.

El evento, organizado por la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) con el respaldo de Expoagro, reunió a líderes de más de 20 países para debatir sobre mecanización, sostenibilidad y seguridad alimentaria. En ese contexto, Castellani aportó su visión sobre el rol estratégico de la maquinaria

nacional en la transformación productiva, con foco en la innovación y el arraigo territorial.



INTA y APACHE

Uno de los momentos más emotivos se dio cuando el presidente del INTA, ante un auditorio colmado de funcionarios, empresarios y referentes internacionales, mencionó a APACHE como ejemplo de colaboración público-privada. Recordó la histórica Intersembradora “Apache INTA”, desarrollada hace más de 40 años en

conjunto entre la empresa y el organismo, que marcó un hito en la evolución hacia la siembra directa. “Fue el preludio de una agricultura más consciente, que conserva el suelo y la humedad sin dar vuelta la tierra”, destacó Castellani, visiblemente emocionado por el reconocimiento.

La participación de APACHE en el Summit se da en un contexto de fuerte expansión internacional. En 2024, la empresa se consolidó como el mayor exportador de maquinaria agrícola de Argentina, con presencia en mercados estratégicos como Bolivia, Uruguay y Sudáfrica. Este último país se ha convertido en un polo clave para la marca, con más de 200 sembradoras vendidas en la última década y una participación sostenida en la feria NAMPO, el evento agrícola más importante del continente africano.

Nuevos destinos para APACHE

Además, APACHE proyecta nuevos destinos para 2025, con presencia confirmada en ferias internacionales como Agritechnica (Alemania), Bata Agro (Bulgaria) y exposiciones en Serbia, con el respaldo de las embajadas argentinas. Esta estrategia de diversificación y personalización de productos ha sido clave para consolidar relaciones de largo plazo con productores de todo el mundo.

A casi 70 años de su fundación, APACHE es líder en el ecosistema agroindustrial argentino, combinando tecnología de vanguardia, compromiso territorial y una visión estratégica que trasciende fronteras.