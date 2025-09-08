Allanan la ANMAT y domicilios de siete funcionarios del Gobierno

Los procedimientos incluyeron el secuestro de teléfonos celulares. El caso suma hasta ahora 17 imputados y siete detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma.

8 de Septiembre de 2025 14:27hs

La Justicia llevó a cabo allanamientos en la sede de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) y en los domicilios de siete funcionarios como parte de la investigación por el fentanilo contaminado que causó 96 muertes. Las órdenes fueron emitidas por el juez federal Ernesto Kreplak, quien indaga la posible falta de control sobre HLB Pharma, el laboratorio vinculado a la fabricación del opioide adulterado.

Entre los lugares allanados se encuentran la sede central de la ANMAT en Avenida de Mayo, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) en Avenida Caseros, y las viviendas de autoridades como Agustina Bisio, titular de la ANMAT; Gabriela Mantecón Fumado, exdirectora del INAME; y otros referentes técnicos. Los procedimientos incluyeron el secuestro de teléfonos celulares para avanzar en las pesquisas sobre las responsabilidades en la producción y distribución de los lotes contaminados.

La crisis generó movimientos en la cúpula institucional. Mantecón Fumado fue desplazada del INAME tras la filtración de un informe que no habría activado una respuesta urgente sobre Ramallo S.A., laboratorio responsable de producir exclusivamente para HLB Pharma. En su lugar fue nombrado Gastón Morán, bioquímico designado para reorganizar la estructura en medio del escándalo.

El caso suma hasta ahora 17 imputados y siete detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio señalado. La fiscal federal Laura Roteta había iniciado la investigación el pasado 20 de agosto, mientras que el ministro de Salud, Mario Lugones, ratificó públicamente a Bisio en su cargo pese a estar bajo investigación. La gestión enfrenta críticas y cuestionamientos políticos por su manejo del caso.