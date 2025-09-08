Al menos 19 muertos y 400 heridos en salvaje represión estatal a una protesta por bloqueo de redes sociales

La protesta se desató tras el anuncio sobre el bloqueo de 26 plataformas digitales, incluyendo Facebook, YouTube, X y LinkedIn, utilizadas para denunciar la corrupción del Gobierno nepalí.

8 de Septiembre de 2025 18:20hs

Al menos 19 personas perdieron la vida y alrededor de 400 resultaron heridas en Katmandú, Nepal, durante una manifestación que se tornó violenta en protesta contra el bloqueo de redes sociales y la corrupción. Las autoridades intervinieron para dispersar a los manifestantes utilizando gas lacrimógeno, cañones de agua, porras y munición real, lo que llevó a una escalada del enfrentamiento cerca del Parlamento.

La protesta se desató tras el anuncio del Ministerio de Comunicación y Tecnologías de la Información de Nepal sobre el bloqueo de 26 plataformas digitales, incluyendo Facebook, YouTube, X y LinkedIn. Según el gobierno, estas redes no se registraron conforme a lo estipulado por la ley ni designaron representantes locales ni gestores de litigios, como se les exigía. El bloqueo está basado en un fallo emitido por la Corte Suprema en 2023.

De acuerdo con el último reporte policial, 17 personas fallecieron en la capital y otras dos fueron abatidas en el distrito de Sunsari, al este del país. Asimismo, se confirmó que entre los 400 heridos, cerca de un centenar son agentes policiales. La violencia dentro de la manifestación generó una fuerte condena por parte de organizaciones internacionales, como la ONU, que solicitó una investigación urgente y transparente para esclarecer los hechos.

La situación se intensificó cuando algunos manifestantes intentaron romper el perímetro de seguridad y entrar al Parlamento, lo que provocó una respuesta contundente de las fuerzas del orden. Este trágico escenario evidencia el profundo descontento social respecto a las medidas gubernamentales relacionadas con la regulación de plataformas digitales y los crecientes cuestionamientos sobre la corrupción en Nepal.