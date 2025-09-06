Beto Zamarbide: “Fue muy emocionante volver a escuchar los discos de V8 para tocarlos en vivo”

Conversamos con Alberto “Beto” Zamarbide, cantante de Primal y pionero del heavy metal argentino que será distinguido como “Personalidad Destacada de la Cultura” por la Legislatura de la Ciudad de Bs. As. Además de recordar a Ricardo Iorio y a Osvaldo Civile, “Beto” nos contó sobre la gira argentina que lo llevará a Palermo Groove el 13 de septiembre donde celebrará el 40 aniversario de “Un Paso Más en la Batalla”, segundo disco de V8 y los 30 años de “Generación Mutante”, álbum que grabó con Logos y que fue producido por Rudy Sarzo, bajista de Quiet Riot y Ozzy Osburne.

6 de Septiembre de 2025 10:02hs

