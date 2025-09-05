Violento asalto al expiloto Emanuel Moriatis: le dispararon dos veces

Ocurrió el jueves por la tarde, cuando Moriatis regresaba en moto del Autódromo de Buenos Aires y se dirigía a buscar a su hijo. La moto fue abandonada por los ladrones kilómetros más adelante.

5 de Septiembre de 2025 14:30hs

Emanuel Moriatis, ex campeón de Turismo Carretera (TC), sufrió un violento robo mientras circulaba en moto por la autopista Panamericana. Delincuentes lo atacaron a la altura de Fondo de la Legua, en Martínez, disparándole en dos ocasiones para detenerlo y arrebatarle su vehículo. El episodio ocurrió el jueves por la tarde, cuando Moriatis regresaba del Autódromo de Buenos Aires y se dirigía a buscar a su hijo. La moto fue abandonada por los ladrones kilómetros más adelante.

Según relató el piloto en sus redes sociales, uno de los disparos ocurrió mientras trataba de escapar corriendo tras haber tirado la moto al suelo. Al entregar su mochila con pertenencias, los agresores se dieron a la fuga con el vehículo, dejándolo solo en medio de la autopista. Afortunadamente, un joven llamado Santiago lo asistió ofreciéndole su celular para contactar a su familia. Más tarde, ambos se desplazaron juntos y encontraron la moto robada abandonada en pleno trayecto, algo que Moriatis describió como desconcertante e inexplicable.

Tras regresar a su hogar, Moriatis decidió realizar la denuncia. Sin embargo, al acercarse a la comisaría correspondiente, recibió respuestas que evidenciaban lo difícil que sería avanzar en el caso: no había cámaras ni pruebas disponibles en la zona. Aseguraron además que los robos de motos en esa autopista se habían incrementado recientemente. La sensación de desprotección llevó al piloto a calificar la situación como "increíble", lamentando estar "en manos de Dios".

Con visible enojo, el piloto compartió un video para alertar a sus seguidores sobre los peligros de este tipo de hechos y pedir precaución. Además, expresó su indignación por los detalles del robo, resaltando la combinación entre la violencia de los atacantes y su desconcertante decisión de abandonar la moto tras el incidente.