Un temblor de 4,1 grados sacudió la Puna salteña

5 de Septiembre de 2025 14:25hs

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) reportó un sismo registrado este viernes en la provincia de Salta, en el oeste del territorio. El fenómeno ocurrió a las 10.22 horas, alcanzando una magnitud de 4,1 y con una profundidad de 201 kilómetros.

Según la información oficial, el epicentro del movimiento sísmico se ubicó a 193 kilómetros al oeste de la capital salteña, 198 kilómetros al oeste de San Salvador de Jujuy y a 35 kilómetros al noreste de Tolar Grande, en la región conocida como la Puna.

Debido a su profundidad, el temblor podría haber sido percibido por comunidades cercanas; sin embargo, no se estiman daños significativos como consecuencia del evento. Las características del sismo hacen improbable un efecto perjudicial en estructuras.

El INPRES aclaró que los datos proporcionados fueron generados automáticamente y están sujetos a revisión detallada por parte de un especialista en sismología para confirmar la información preliminar ofrecida.