Turismo

San Juan cerró con éxito el Foro Nacional de Turismo 2025

El encuentro reunió a referentes nacionales e internacionales del sector, quienes abordaron los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).
5 de Septiembre de 2025 18:19hs
San Juan cerró con éxito el Foro Nacional de Turismo 2025
Escuchar

Por Ricardo Seronero


San Juan fue sede del Foro Nacional de Turismo 2025, que se desarrolló los días 4 y 5 de septiembre en el Teatro del Bicentenario, bajo el eje temático “Transformando destinos: innovación, tecnología y sostenibilidad para un turismo inteligente”.

El encuentro reunió a referentes nacionales e internacionales del sector, quienes abordaron en distintos paneles, talleres y charlas magistrales los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).

La sostenibilidad, la incorporación de nuevas tecnologías, la innovación como ventaja competitiva y la gobernanza fueron los ejes que guiaron las disertaciones y debates.


La organización estuvo a cargo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en coordinación con el Consejo Federal de Turismo y la Red Iberoamericana DTI. Logrando una puesta en valor de la provincia como anfitriona de un espacio de reflexión y construcción colectiva de políticas públicas para el turismo. 


Durante las dos jornadas, participaron representantes de organismos multilaterales, instituciones académicas, empresas del sector y autoridades de diferentes provincias y países como España, Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia. Consolidando así el carácter federal e internacional del foro.


El cierre estuvo a cargo de un conversatorio con el Banco Mundial, CAF, FONPLATA y el Consejo Federal de Inversiones, quienes expusieron líneas de financiamiento estratégicas para proyectos que impulsen el desarrollo turístico.


Con una convocatoria destacada y una agenda de alto nivel, el Foro Nacional de Turismo 2025 en San Juan dejó como saldo un valioso intercambio de conocimientos y experiencias, reafirmando el compromiso de la provincia en liderar procesos de innovación, sostenibilidad y desarrollo territorial para fortalecer el turismo argentino.

 

Escucha Sentí Argentina cada sábado de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.  Seguinos IG: @sentiargentina

 

TEMAS RELACIONADOS
TurismoSentí ArgentinaRicardo SeroneroSan JuanForo Nacional de Turismo 2025Destinos Turísticos Inteligentes
Comentarios