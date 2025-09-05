San Juan cerró con éxito el Foro Nacional de Turismo 2025

El encuentro reunió a referentes nacionales e internacionales del sector, quienes abordaron los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).

5 de Septiembre de 2025 18:19hs

Por Ricardo Seronero



San Juan fue sede del Foro Nacional de Turismo 2025, que se desarrolló los días 4 y 5 de septiembre en el Teatro del Bicentenario, bajo el eje temático “Transformando destinos: innovación, tecnología y sostenibilidad para un turismo inteligente”.

El encuentro reunió a referentes nacionales e internacionales del sector, quienes abordaron en distintos paneles, talleres y charlas magistrales los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).

La sostenibilidad, la incorporación de nuevas tecnologías, la innovación como ventaja competitiva y la gobernanza fueron los ejes que guiaron las disertaciones y debates.



La organización estuvo a cargo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en coordinación con el Consejo Federal de Turismo y la Red Iberoamericana DTI. Logrando una puesta en valor de la provincia como anfitriona de un espacio de reflexión y construcción colectiva de políticas públicas para el turismo.



Durante las dos jornadas, participaron representantes de organismos multilaterales, instituciones académicas, empresas del sector y autoridades de diferentes provincias y países como España, Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia. Consolidando así el carácter federal e internacional del foro.



El cierre estuvo a cargo de un conversatorio con el Banco Mundial, CAF, FONPLATA y el Consejo Federal de Inversiones, quienes expusieron líneas de financiamiento estratégicas para proyectos que impulsen el desarrollo turístico.



Con una convocatoria destacada y una agenda de alto nivel, el Foro Nacional de Turismo 2025 en San Juan dejó como saldo un valioso intercambio de conocimientos y experiencias, reafirmando el compromiso de la provincia en liderar procesos de innovación, sostenibilidad y desarrollo territorial para fortalecer el turismo argentino.

Escucha Sentí Argentina cada sábado de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentina