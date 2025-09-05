Procesaron sin prisión preventiva al principal acusado de agredir a Milei en Lomas de Zamora

El juez federal subrogante Luis Armella dictaminó su procesamiento, impuso un embargo de un millón de pesos y estableció condiciones como evitar actos violentos en eventos a los que asista para mantener su libertad.

5 de Septiembre de 2025 17:07hs

El principal sospechoso de arrojar piedras a Javier Milei durante una caravana en Lomas de Zamora el pasado 27 de agosto fue procesado este viernes sin prisión preventiva. Thiago Florentín, de 22 años y militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), recuperó su libertad tras haber sido detenido en el marco de un acto electoral. El juez federal subrogante Luis Armella dictaminó su procesamiento, impuso un embargo de un millón de pesos y estableció condiciones como evitar actos violentos en eventos a los que asista para mantener su libertad. Según su abogada, Marcela Del Santo, el joven se declaró inocente y afirmó que estaba en la movilización por una promesa de ayuda alimentaria.

El incidente ocurrió durante una caravana electoral liderada por Javier Milei, acompañado de figuras destacadas como Karina Milei, José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko, quienes debieron ser evacuados de emergencia tras el ataque. Según la policía, Florentín habría sido visto lanzando piedras contra la comitiva. Fue detenido ese mismo día junto a dos personas más, quienes fueron liberadas inmediatamente. Pese a ello, Florentín permaneció bajo arresto y recién logró salir en libertad este viernes después de ser trasladado al penal de Marcos Paz.

En conferencia de prensa, Del Santo sostuvo que su cliente fue acusado por "atentado contra la autoridad" e "incitación a la violencia colectiva", aunque negó que hubiera cometido dichos delitos. Argumentó que Florentín no generó un tumulto ni promovió alteraciones al orden público. El joven, oriundo de Alejandro Korn, San Vicente, milita en la sección "Votamos luchar por el cambio social" del MTR. Durante su indagatoria, declaró que su presencia en la movilización fue motivada por la promesa de recibir un bolsón de comida.

La Justicia descartó hasta ahora que el ataque estuviera premeditado y considera que se trató de una reacción espontánea. Este hecho se enmarca en un contexto de creciente tensión entre sectores peronistas y libertarios, con antecedentes recientes como enfrentamientos registrados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La hipótesis principal apunta a un episodio generado por las polarizaciones del clima político actual, más que a una planificación organizada del ataque.