Multa de US$ 2.950 millones a Google en Europa por abuso de posición dominante en publicidad online

5 de Septiembre de 2025 16:35hs

La Comisión Europea anunció una multa de 2.950 millones de euros contra Google por abuso de posición dominante en el sector de la publicidad en línea, alegando que la tecnológica favoreció sus propios servicios en detrimento de la competencia. Además, Bruselas le dio a la compañía un plazo de 60 días para corregir estas prácticas, indicando que no dudará en imponer medidas más estrictas si no se cumplen las exigencias.

La sanción, conocida como Adtech, es la segunda más alta impuesta por el Ejecutivo comunitario tras una multa anterior de más de 4.000 millones por violar normas de competencia con su sistema Android. Google anunció que impugnará esta decisión, mientras persisten tensiones entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre la regulación del sector digital.

En paralelo, esta semana Google recibió otras dos multas millonarias: una de 425,7 millones de dólares en Estados Unidos por violar la privacidad de usuarios y otra de 325 millones de euros en Francia por incumplimientos ligados a cookies y protección de datos. Sin embargo, logró una victoria judicial en el país norteamericano que le permite mantener su navegador Chrome bajo estrictos requisitos para fomentar la competencia.

Desde Bruselas, la vicepresidenta de Competencia, Teresa Ribera, subrayó que las acciones de Google perjudicaron editores, anunciantes y consumidores, calificándolas de ilegales bajo las normas de la UE. Ribera pidió cambios significativos para eliminar conflictos de interés en su tecnología publicitaria y reiteró que la Unión Europea tiene derecho soberano a regular el sector.