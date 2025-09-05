Miguel Russo recibió el alta tras la internación por una infección urinaria

Los especialistas recomendaron que la vuelta del entrenador xeneize al banco de suplentes se dé recién la próxima semana, siempre y cuando se consolide su recuperación.

El técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, recibió el alta médica este viernes tras haber permanecido tres días internado en el Instituto Fleni de Belgrano por una infección urinaria. A pesar de mostrar buenos signos de evolución desde el miércoles, los médicos determinaron que continuara bajo observación debido a que la bacteria que lo afectó era resistente. Ahora se espera que el entrenador retome progresivamente sus actividades una vez recuperado por completo.

Durante su internación, Russo, de 69 años, fue visitado por su hijo Ignacio, actual delantero de Tigre, y por su asistente principal, Claudio Úbeda, quien se hizo cargo de los entrenamientos del plantel xeneize en su ausencia. Aunque el entorno del técnico asegura que "está bárbaro", los especialistas recomendaron que su vuelta al banco de suplentes se dé recién la próxima semana, siempre y cuando se consolide su recuperación.

El club, hasta el momento, no ha emitido un parte médico oficial ni se ha pronunciado sobre la situación. Sin embargo, diversas figuras del fútbol argentino han expresado sus deseos de pronta recuperación para Russo. Entre ellos, Guillermo Barros Schelotto destacó en conferencia de prensa que espera ver al entrenador nuevamente activo pronto, recordando su importancia en el fútbol local durante las últimas décadas.

En paralelo, las imágenes difundidas la semana pasada donde Russo aparecía visiblemente cansado durante el partido entre Boca y Aldosivi generaron preocupación entre los hinchas. La próxima presentación del equipo será el domingo 14 de noviembre contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito, un plazo que podría favorecer al técnico en su recuperación antes de regresar al mando del plantel.