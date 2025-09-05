Las acciones argentinas cayeron 2% en el MerVal y 3% en Wal Street, pero el dólar se mantuvo relativamente estable

En paralelo, los bonos mostraron variaciones mixtas, con recortes en torno al 0,8% y alzas de hasta 1,7%, mientras que el dólar oficial aumentó a $1.380 hasta el mediodía, según datos del Banco Nación.

5 de Septiembre de 2025 14:17hs

En la última jornada bursátil antes de las elecciones legislativas bonaerenses, las acciones argentinas registraron caídas significativas, con pérdidas de hasta un 3% en Wall Street y un 2% en el Mercado de Valores de Buenos Aires. Esto llevó al índice S&P Merval a retroceder a 1.987.599,79 puntos, aunque luego mostró cierta recuperación, alcanzando los 2.005.816,37 puntos. En paralelo, los bonos mostraron variaciones mixtas, con recortes en torno al 0,8% y alzas de hasta 1,7%, mientras que el dólar oficial aumentó a $1.380 según datos del Banco Nación. Por su parte, el Riesgo País escaló a 901 puntos básicos, su nivel más elevado desde abril pasado, marcando un panorama preocupante previo al retiro del cepo cambiario.

En el mercado interno, las principales bajas fueron lideradas por Aluar con una caída del 2,3%, seguida por BBVA (-1,4%), Transener (-0,76%), YPF (-0,41%) y Loma Negra (-0,4%). En contraste, destacaron las subas de Telecom, que avanzó un 2,19%, junto con IRSA (2,07%) y Transportadora Gas del Sur (1,93%). Mientras tanto, en Wall Street las pérdidas se profundizaron, encabezadas por BBVA (-3,2%), Mercado Libre (-2,6%), Tenaris (-2,1%), Edenor (-1,6%) y Loma Negra (-1,2%). No obstante, Ternium registró un crecimiento del 2,1%, seguido por IRSA (1,6%).

En el segmento de bonos, el desempeño fue variado. El AL30C retrocedió un 0,83%, seguido por AL30D (-0,67%), AL29D (-0,66%), AE38D (-0,45%) y GD29D (-0,38%). Como contraparte, se destacaron los avances del GD41 (1,68%) y GD35D (1,02%), reflejando cierto interés en papeles de deuda específicos dentro de un mercado volátil.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial subió $5 y cerró en $1.340 para la compra y $1.380 para la venta. El dólar blue replicó este movimiento y cotizó en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta. Asimismo, el "dólar tarjeta" alcanzó los $1.794 mientras que los tipos financieros se ubicaron en $1.385,07 para el MEP y $1.388,64 para el Contado con Liquidación (CCL), consolidando un contexto de presión cambiaria en todas sus variantes.