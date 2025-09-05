El Riesgo País superó los 900 puntos por primera vez en cinco meses

Las ventas oficiales habrían rondado los US$400 millones en tres días, utilizando aproximadamente el 25% de sus reservas disponibles para intervenir en el mercado.

El riesgo país de Argentina escaló a 901 puntos básicos, marcando su valor más alto en cinco meses, en el cierre previo a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Según JP Morgan Chase, el indicador posiciona a Argentina como el segundo mayor riesgo de la región, detrás de Bolivia (1381) y por delante de Ecuador (733), con datos actualizados al 4 de septiembre.

En contraste, las economías con mayor estabilidad financiera en América Latina son Uruguay (74), Chile (106), Perú (133) y Paraguay (137), reflejando menores niveles de incertidumbre macroeconómica. Este incremento del riesgo país coincide con un contexto de alta volatilidad política y económica, en la antesala de los comicios bonaerenses.

Por otra parte, operadores del mercado señalan que las ventas oficiales en el marco de la nueva etapa de política cambiaria habrían rondado los US$400 millones en tres días, utilizando aproximadamente el 25% de la capacidad inicial disponible para intervenir en el mercado: a este ritmo, de intervención, debería usar casi 7 mil millones de dólares hasta las elecciones del 26 de octubre para mantener pisada la cotización de la divisa estadounidense, el cuádruple de los fondos disponibles.