El Riesgo País superó los 900 puntos por primera vez en cinco meses

Las ventas oficiales habrían rondado los US$400 millones en tres días, utilizando aproximadamente el 25% de sus reservas disponibles para intervenir en el mercado.
5 de Septiembre de 2025 16:07hs
El Riesgo País superó los 900 puntos por primera vez en cinco meses
Escuchar

El riesgo país de Argentina escaló a 901 puntos básicos, marcando su valor más alto en cinco meses, en el cierre previo a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Según JP Morgan Chase, el indicador posiciona a Argentina como el segundo mayor riesgo de la región, detrás de Bolivia (1381) y por delante de Ecuador (733), con datos actualizados al 4 de septiembre.

En contraste, las economías con mayor estabilidad financiera en América Latina son Uruguay (74), Chile (106), Perú (133) y Paraguay (137), reflejando menores niveles de incertidumbre macroeconómica. Este incremento del riesgo país coincide con un contexto de alta volatilidad política y económica, en la antesala de los comicios bonaerenses.

Por otra parte, operadores del mercado señalan que las ventas oficiales en el marco de la nueva etapa de política cambiaria habrían rondado los US$400 millones en tres días, utilizando aproximadamente el 25% de la capacidad inicial disponible para intervenir en el mercado: a este ritmo, de intervención, debería usar casi 7 mil millones de dólares hasta las elecciones del 26 de octubre para mantener pisada la cotización de la divisa estadounidense, el cuádruple de los fondos disponibles.

 

 

TEMAS RELACIONADOS
Riesgo PaísJP Morgan ChaseGobierno de MileiReservas del Banco Central
Comentarios