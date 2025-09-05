Coimas en ANDIS: extrajeron información de tres celulares vinculados a Garbellini

La investigación se enfoca en presuntas irregularidades entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, señalada como una empresa que habría pagado sobornos para acceder a contrataciones públicas.

La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con nuevas medidas judiciales. Se realizó la extracción forense de tres celulares vinculados a Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, incluyendo su teléfono personal, el de su esposa y otro antiguo sin información relevante. Los dispositivos no fueron peritados, pero el material extraído será analizado en una segunda etapa de la causa.

El exfuncionario había sido allanado semanas atrás en su oficina del programa Incluir Salud, ubicada en avenida Rivadavia al 875, donde se secuestraron carpetas, documentos y equipos electrónicos relacionados con compras de medicamentos. También, durante un operativo en su residencia de Avellaneda, los agentes incautaron el teléfono que fue sometido a peritaje digital. La investigación se enfoca en presuntas irregularidades entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, señalada como una empresa que habría pagado sobornos para acceder a contrataciones públicas.

En paralelo, continúa el análisis del celular del exdirector Diego Spagnuolo, cuyo contenido se considera clave. Sin embargo, el DATIP informó que no podrá recuperar los mensajes eliminados, lo que complica las indagaciones sobre posibles comunicaciones con figuras como el presidente Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem o empresarios farmacéuticos. La causa sigue bajo secreto de sumario, mientras el juez federal Sebastián Casanello debe resolver planteos de nulidad presentados por representantes de la droguería.

Por otra parte, el Gobierno intenta avanzar con una auditoría interna en la ANDIS, aunque el proceso enfrenta demoras debido a que documentación importante fue incautada por la Justicia. Entre los elementos retenidos figuran facturas irregulares no registradas oficialmente ni trazadas dentro del Ministerio de Salud, lo que añade complejidad a las investigaciones administrativas y penales en curso.