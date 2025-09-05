Biogénesis Bagó y Laboratorio Azul se unen a las 12° Jornadas Taurus promoviendo la sanidad y la reproducción

Un espacio de encuentro para conversar acerca de la nueva solución en reproducción y de las propuestas fundamentales para potenciar la capacidad productiva de los sistemas ganaderos aplicando biotecnologías reproductivas.

5 de Septiembre de 2025 16:20hs

Biogénesis Bagó y Laboratorio Azul Diagnóstico participarán de las 12as Jornadas Taurus de Reproducción Bovina, que tendrán lugar en el Auditorio Juan Pablo II de la UCA (Puerto Madero, Bs As) los días 8 y 9 de septiembre de2025.

Estarán compartiendo un espacio pensado para recibir a los veterinarios asistentes para conversar sobre diagnóstico, sanidad y biotecnologías de la reproducción.

Con la fuerte convicción de transformarse en lideres mundiales en comercialización de soluciones reproductivas a nivel mundial la empresa continúa evolucionando con soluciones que permiten aumentar la producción de carne a través de incrementar las tasas de preñez, los nacimientos, el peso del ternero al destete y multiplicar el

mejoramiento genético.

En este marco, Biogénesis Bagó estará presentando Progestar, una nueva tecnología que se suma a la amplia propuesta de productos destinados a optimizar los resultados reproductivos de los rodeos.

Progestar es un dispositivo intravaginal para el control farmacológico del ciclo estral en hembras bovinas. Contiene 0,96 g de progesterona y está diseñado para liberar esta hormona de forma controlada, permitiendo sincronizar los celos y facilitar la aplicación de protocolos de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo.

Se destaca por su diseño anatómico, mayor área de contacto con la mucosa para una liberación de P4 controlada, materiales resistentes y su facilidad de uso, eso lo convierte en una herramienta eficiente y segura para mejorar la reproducción en bovinos.

Biogénesis Bagó tiene cercanía y compromiso con los productores ganaderos aportando tecnología de precisión al manejo reproductivo.

Laboratorio Azul Diagnóstico, que este año celebra su 50º aniversario, estará presente junto a Biogénesis Bagó. Laboratorio Azul es especialista en el diagnóstico de enfermedades venéreas habiendo procesado más de 1.5 millones de muestras de toros desde sus inicios. Hace más de 10 años que se enfoca en la implementación adecuada de la técnica de PCR para la detección de Tricomonosis y Campylobacteriosis. Asimismo, ha trabajado en el diseño de un raspador plástico reutilizable que mejora la calidad y la practicidad en la toma de muestras.

“Buscamos lograr un impacto positivo en la producción ganadera, promoviendo la ejecución de buenas prácticas de manejo sanitario y brindando soluciones tecnológicas, junto con capacitación y formación continua en el plano científico. Estar cerca de los productores, clientes y veterinarios es clave para lograrlo.” Juan Cuz Muriel, Gerente Técnico Comercial de Biogénesis Bagó.

Biogénesis Bagó es una empresa global de biotecnología líder en el sector de la salud, productividad y el bienestar animal. Desarrolla, produce y comercializa productos de calidad mundial para la protección de los estatus sanitarios de los países, y juega un papel clave en la prevención de las zoonosis, así como en la seguridad de la producción de alimentos. Es referente para la prevención y control de la fiebre aftosa y uno de los principales productores de la vacuna antirrábica canina, siendo capaz de responder a emergencias sanitarias, de manera inmediata, en cualquier lugar del mundo.