Subsidios energéticos: excluyen a 3.578 usuarios de altos ingresos que alteraron sus declaraciones juradas

4 de Septiembre de 2025 17:56hs

El Gobierno confirmó que en agosto se excluyó a 3.578 usuarios de altos ingresos del régimen de subsidios energéticos. Entre los afectados se encuentran familias que residen en countries y barrios cerrados en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en Puerto Madero, según informaron fuentes oficiales.

La decisión forma parte de una recategorización iniciada en mayo por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, basada en un análisis por geolocalización. En un primer relevamiento, se identificaron 15.518 hogares con capacidad de pago manifiesta, que fueron eliminados del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE). Algunos intentaron recuperar los beneficios mediante alteraciones en sus declaraciones juradas, pero inconsistencias detectadas en cruzamientos masivos de datos bloquearon nuevamente el acceso.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que la medida busca garantizar que los subsidios sean asignados exclusivamente a sectores vulnerables. A través de herramientas catastrales, tributarias y geográficas, el proceso apunta a evitar el uso indebido de recursos públicos y optimizar la distribución de la asistencia estatal.

La Secretaría adelantó que los controles se ampliarán al resto del país para identificar países y barrios cerrados fuera del AMBA. La segmentación de subsidios forma parte de una estrategia clave para asegurar una gestión eficiente en el marco de las políticas económicas actuales.