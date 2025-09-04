Emergencia en Discapacidad: el Senado rechazó el veto de Milei

Con 63 votos afirmativos, 7 negativos y ninguna abstención, la Cámara alta sancionó el rechazo al veto de esta norma.

4 de Septiembre de 2025 16:55hs

El Congreso de la Nación rehazó por primera vez un veto presidencial presentado por Javier Milei. Con 63 votos afirmativos, 7 negativos y ninguna abstención, el Senado dio luz verde a la Ley de Emergencia en Discapacidad, consolidando su sanción definitiva. Este resultado deja sin nuevas instancias al Poder Ejecutivo para intentar frenar su promulgación.

La aprobación de esta normativa marca un giro significativo en la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. La última vez que una decisión semejante tuvo lugar fue hace 22 años, durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Esto subraya la importancia y excepcionalidad del momento político actual, con un Congreso decidido a ejercer su autonomía frente al Gobierno.

La votación cobra importancia en medio del escándalo por la difusión de audios de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, sobre cobro de coimas por sobreprecios en compras para discapacidad. El hecho causó casi dos semanas de estupor del Gobierno de Milei, del que salió pidiendo censura previa a la publicación de audios de Karina Milei a un juzgado en lo Civil y Comercial, que le sirvió para mitigar los efectos antes de las elecciones bonaerenses de este domingo, pero al que se le augura una corta vida en ámbitos judiciales.