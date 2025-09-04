El Gobierno desreguló las tarifas del transporte de granos y oleaginosas

El Gobierno alega que a Sociedad Rural Argentina, FADEEAC y FAETyL habían manifestado su intención de no participar más en la Mesa de Negociación Participativa que elaboraba las cifras de referencia.

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo, oficializó este jueves la derogación de las resoluciones que establecían un esquema tarifario referencial para el transporte de granos y oleaginosas. A través de la Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial, se dejó sin efecto la normativa que regulaba la Mesa de Negociación Participativa, encargada de definir precios orientativos para el sector, eliminando así los valores que servían como guía en las contrataciones, aunque no eran de cumplimiento obligatorio.

El Gobierno justificó esta decisión señalando que varias entidades clave, entre ellas la Sociedad Rural Argentina (SRA), FADEEAC y FAETyL, habían manifestado su intención de no participar más en dicho organismo. Estas organizaciones argumentaron que las negociaciones directas entre transportistas y productores resultan más transparentes y dinámicas que un sistema de precios referenciales impuestos por el Estado. Además, destacaron que en marzo de este año ambas partes lograron un acuerdo directo sobre un cuadro tarifario nacional, sin necesidad de intervención estatal.

La resolución consolida la estrategia oficial de desregulación y simplificación administrativa promovida por el Ministerio de Economía y fue comunicada a todas las cámaras vinculadas al transporte (FETRA, CATAC, FADEEAC, FAETyL, FATRAC, entre otras) y a entidades agrarias como la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, CRA y la SRA. Con este cambio, el sector afrontará un modelo basado en la libre negociación y la autonomía entre las partes involucradas.