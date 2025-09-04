Condenaron a los padres acusados de asesinar a su bebé de 18 meses

La muerte del niño ocurrió en septiembre de 2021 debido a una septicemia traumática. León presentaba múltiples hematomas, mordeduras y pinchazos con agujas, una de ellas oxidada y clavada en su espalda.

El Tribunal Oral N°1 de Quilmes determinó este jueves la culpabilidad, por unanimidad, de Yésica Aquino y Roberto Fernández por la muerte de León, el pequeño hijo de Aquino, en Berazategui. La sentencia definitiva, incluyendo los fundamentos y la pena, será comunicada el 15 de septiembre. La fiscalía solicitó cadena perpetua para ambos acusados, quienes enfrentan graves cargos por homicidio agravado y calificado.

La muerte del niño ocurrió en septiembre de 2021 debido a una septicemia traumática. Según el informe forense, León presentaba múltiples signos de violencia como hematomas, mordeduras y pinchazos con agujas, una de ellas oxidada y clavada en su espalda, lo que provocó la infección mortal. Si bien la pareja intentó justificar los hechos como un accidente doméstico, la investigación desestimó esa hipótesis al analizar detalladamente las pruebas.

Durante el juicio, testimonios revelaron un historial de maltratos sufridos por el pequeño, como el acto de introducirle pan con hormigas en la boca y forzarle el chupete hasta la garganta. Incluso trascendió que otra hija de Aquino buscó ayuda policial para salir del entorno familiar. La fiscal María de los Ángeles Attarian Mena destacó los elementos probatorios que evidenciarían una violencia sistemática hacia León, descartando que se tratara de episodios aislados.

Por su parte, la defensa de Fernández argumentó que las lesiones podrían haber sido causadas durante la internación del niño y que los hematomas serían compatibles con intervenciones quirúrgicas. Mientras tanto, el abogado de Aquino solicitó su absolución o una condena menor por homicidio preterintencional o abandono seguido de muerte. En sus declaraciones ante el tribunal, ambos acusados afirmaron ser inocentes; Aquino calificó las marcas en su hijo como resultado de juegos bruscos, mientras que Fernández negó categóricamente las acusaciones en su contra.