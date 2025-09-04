Condenan a Disney a pagar US$ 10 millones por violar la protección COPPA a menores de 13 años

La sanción responde a años de incumplimientos en la clasificación de contenido infantil que permitió la recolección no autorizada de datos personales y la posterior asignación de publicidad dirigida a menores en sitios como YouTube.

4 de Septiembre de 2025 16:26hs

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) impuso a The Walt Disney Company una multa de 10 millones de dólares por violar la normativa COPPA, diseñada para proteger la privacidad de los menores de 13 años en el entorno digital. La sanción responde a años de incumplimientos en la clasificación de contenido infantil que permitió la recolección no autorizada de datos personales y la posterior asignación de publicidad dirigida a menores. Disney admitió que su canal en YouTube operaba bajo la etiqueta "Not Made for Kids" de forma predeterminada, omitiendo la revisión individual de los videos, muchos de los cuales incluían material claramente dirigido al público infantil.

Entre los contenidos afectados se encuentran canciones, lecturas de cuentos y fragmentos de películas como Coco, Toy Story, Frozen, Enredados y Los Increíbles, entre otros éxitos recientes. Según la FTC, esta práctica vulneró la ley al recolectar información sin el consentimiento expreso de los padres o tutores y activó funciones prohibidas, como la publicidad personalizada. A pesar de múltiples alertas, la compañía mantuvo su estrategia global y desoyó los riesgos legales y éticos que esto implicaba. YouTube corrigió manualmente más de 300 videos etiquetados incorrectamente en 2020.

COPPA establece desde el año 2000 que cualquier sitio o plataforma que recopile datos de menores debe informar claramente qué información recolecta y obtener autorización parental antes de proceder. Desde 2019, YouTube exige la clasificación específica de cada video como "para niños" o no, con efectos directos sobre funciones como comentarios y anuncios dirigidos. Esta medida busca minimizar riesgos vinculados al uso inapropiado de información sobre menores en entornos digitales.

Tras el anuncio de la multa, Disney expresó su compromiso con las leyes de privacidad infantil y aseguró que seguirá trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de niños y familias. La empresa también aclaró que sus plataformas digitales no están involucradas en este caso y se enfocarán en implementar ajustes necesarios en futuras distribuciones a través de YouTube.

