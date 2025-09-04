Científicos del Conicet descubrieron rastros de una cultura que existió hace entre 2.000 y 4.000 años

Eduardo Apolinare, arqueólogo y antropólogo de la Universidad de La Plata, detalló que estas comunidades empleaban fragmentos de piedra como herramientas afiladas, consumían animales cuya carne carbonizada se preservó, y usaban madera como combustible.

4 de Septiembre de 2025 17:11hs

Un equipo de investigadores del CONICET realizó un descubrimiento trascendental al identificar restos de una civilización de más de seis mil años en el área del Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. Este sitio, reconocido como Patrimonio Mundial, albergó comunidades cazadoras que dejaron herramientas como flechas, cuchillos y hachas, datadas entre dos mil y cuatro mil años, además de otros vestigios aún más antiguos. Los análisis de carbono 14 confirmaron la antigüedad de estos hallazgos.

La investigación en el predio de las Cataratas del Iguazú comenzó en 2019 y se centró en barrancas, ríos, arroyos y terrenos selváticos. Estas áreas revelaron capas sedimentarias bien conservadas que permitieron construir un mapa histórico de ocupación humana en la región. Los especialistas destacaron cómo los ríos fueron utilizados como rutas de conexión entre grupos humanos, creando una red que facilitó su adaptación y desarrollo en medio de la selva misionera.

Eduardo Apolinare, arqueólogo y antropólogo líder del equipo del CONICET de la Universidad de La Plata, detalló que estas comunidades empleaban fragmentos de piedra como herramientas afiladas, consumían animales cuya carne carbonizada se preservó, y usaban madera como combustible. Las pruebas indican una notable capacidad para dominar su entorno y adaptarse a los desafíos de la época, aspectos que impresionaron a los científicos.

El hallazgo incluyó materiales excepcionales como carbón vegetal antiguo, fragmentos cerámicos y utensilios primitivos. Los análisis mediante radiocarbono determinaron que los restos tienen una antigüedad superior a los seis mil años, ofreciendo una ventana única al modo de vida de estos grupos humanos que habitaron la selva misionera hace milenios.